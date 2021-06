Corona-Impfungen der 60- bis 64-Jährigen beginnen

Photo : YONHAP News

In Südkorea beginnen heute die Corona-Impfungen der 60- bis 64-Jährigen.Wie die Impf-Taskforce mitteilte, würden Menschen dieser Altersgruppe ab heute ihre erste Impfung mit dem Mittel von AstraZeneca bekommen.Bis zum Anmeldeschluss am vergangenen Donnerstag hatten 78,8 Prozent der 3,95 Millionen Impfberechtigten dieser Altersgruppe einen Termin ausgemacht.Obwohl der offizielle Anmeldezeitraum endete, können 60- bis 74-Jährige sich noch direkt bei den Kliniken melden, um eine Restdosis zu bekommen. Entsprechende Buchungen sind auch über die Internetunternehmen Naver und Kakao möglich.Unterdessen gab es eine Änderung für Erziehungspersonal in Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Lehrerinnen und Lehrer der ersten und zweiten Grundschulklassen. Auch ihre Impfungen sollten heute beginnen. Der Termin wurde jedoch auf kommenden Monat verschoben. Sie sollen nun nicht das Präparat von AstraZeneca verabreicht bekommen, sondern das von Moderna.