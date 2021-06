Erste unter 30-Jährige können sich für Corona-Impfung mit Pfizer-Vakzin anmelden

Photo : YONHAP News

In Südkorea können sich unter 30-Jährige ab heute unter bestimmten Bedingungen für eine Corona-Impfung mit dem Präparat von Pfizer anmelden.In Frage kommen Menschen dieser Altersgruppe, die bei Polizei und Feuerwehr oder der Küstenwache arbeiten. Auch junge Menschen mit chronischer Nierenerkrankung sowie in Langzeitpflege sind impfberechtigt.Laut der Impf-Taskforce zählten etwa 190.000 Personen zu dieser Gruppe.Sie können ihren Termin im Internetauftritt der Taskforce buchen.Die Impfungen sollen nächste Woche Dienstag beginnen und am 26. Juni abgeschlossen sein. Seit heute werden außerdem die unter 30-jährigen Soldatinnen und Soldaten gegen Covid-19 geimpft.