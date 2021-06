Photo : YONHAP News

Die Regierung will Mitte Juni neue Abstandsregeln vorstellen.Sie habe Meinungen von mehr als 40 relevanten Organisationen und Gruppen angehört und wolle nach weiteren Beratungen neue Regeln beschließen, teilte die Regierung am Sonntag mit.Zurzeit kommt ein fünfstufiges Warnsystem zur Anwendung. Demnach gibt es die Stufen 1 bis 3 sowie die Zwischenstufen 1,5 und 2,5.Wie bekannt wurde, wolle die Regierung ein vierstufiges Warnsystem etablieren und die Beschränkungen für Betriebe auf einem Minimum halten.Die neuen Regelungen sollen den Planungen nach im kommenden Monat in Kraft treten, wenn mindestens 13 Millionen Menschen ihre erste Corona-Impfung erhalten haben und die täglichen Infektionszahlen unter 1.000 liegen.