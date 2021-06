Steuereinnahmen pro Kopf betrugen 2020 über zehn Millionen

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea haben die Steuereinnahmen pro Kopf im Jahr 2020 über zehn Millionen Won betragen.Das ergab eine Untersuchung des Abgeordneten Choo Kyung-ho von der führenden Oppositionspartei Macht des Volks (PPP). Dieser teilte heute mit, dass ein Steuerzahler in Südkorea im Schnitt 10 Millionen und 190.000 Won oder 9.200 Dollar an den Fiskus abgeführt habe.In der Summe sind Steuern enthalten, die der Zentralstaat und die kommunale Verwaltung erheben, außerdem Beiträge für die nationale Rentenkasse und Gesundheitsversicherung.Verglichen mit 2019 war die Steuerlast für jeden einzelnen damit um 0,7 Prozent gestiegen.Insgesamt zahlte die Öffentlichkeit 2020 527,7 Billionen Won Steuern, 0,8 Prozent mehr als im Jahr davor.Das Verhältnis der Steuerlast zum Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,1 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 27,4 Prozent.Der Abgeordnete weist in seinem Bericht darauf hin, dass die sowohl die Steuerbelastung als auch die Verschuldung unter der amtierenden Moon-Regierung gestiegen seien.