Wirtschaft Ausländer verkaufen im Mai koreanische Aktien für über zehn Billionen Won

Ausländer haben letzten Monat koreanische Aktien im Wert von mehr als zehn Billionen Won verkauft.



Nach Angaben der Finanzaufsicht verzeichneten Ausländer im Mai an der südkoreanischen Börse Nettoverkäufe in Höhe von 10,167 Billionen Won (9,16 Milliarden Dollar). Das ist der höchste Stand nach vergangenem März, als es infolge der Corona-Krise zu einem Börseneinbruch gekommen war.



Die Finanzaufsicht nannte als Grund, dass ein mögliches Tapering (Reduzierung der Käufe von Vermögenswerten) in den USA angesichts der Inflationsangst die Börsen in Schwellenländern als Erste beeinflusst habe. Ein starker Kurseinbruch in Taiwan im Mai habe sich besonders bei Halbleiter-Aktien auf Nettoverkäufe durch Ausländer ausgewirkt.



Am Kospi-Markt tätigten Ausländer Nettoverkäufe in Höhe von 9,726 Billionen Won (8,76 Milliarden Dollar), am Kosdaq-Markt in Höhe von 440 Milliarden Won (396 Millionen Dollar).



Dagegen tätigten sie im Mai am Anleihenmarkt Nettokäufe in Höhe von 5,5 Billionen Won (4,97 Milliarden Dollar). Damit wurde beim Volumen koreanischer Anleihen im Besitz von Ausländern den fünften Monat in Folge der Rekord erneuert.