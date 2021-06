Präsident Moon entschuldigt sich nach Tod von Unteroffizierin

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich angesichts des Todes einer Unteroffizierin der Luftwaffe entschuldigt, die sich offenbar nach sexueller Belästigung durch einen Vorgesetzten das Leben genommen hatte.Moon sagte am Sonntag in seiner Rede bei der offiziellen Zeremonie zum Gefallenentag, die Belohnung der Verdienste für den Staat bedeute auch einen vollständigen Schutz der Menschenrechte und des Alltags der Menschen, die sich in diesem Moment hierzulande für die Verteidigung des Landes aufopferten.Dann äußerte er eine Entschuldigung für den Tod der Unteroffizierin. Ihm tue es vor den Bürgern zutiefst leid, dass es noch üble Praktiken in der Kasernenkultur gebe, die zu dem bedauerlichen und ungerechten Tod geführt hätten. Er versprach, diese üblen Praktiken zu beseitigen, sowohl für die Menschenrechte der Soldaten als auch für deren Ermutigung und die nationale Sicherheit.Anschließend besuchte der Staatschef einen Gedenkaltar für die Unteroffizierin im Hauptstadt-Krankenhaus der Streitkräfte in Seongnam. Er entschuldigte sich bei ihren Angehörigen dafür, dass der Staat sie nicht habe schützen können.Moon wies zugleich Verteidigungsminister Suh Wook an, eine gründliche Untersuchung durchzuführen und für einen Wandel der Kasernenkultur zu sorgen.Ein Vertreter des Präsidialamtes sagte, der Präsident habe mit der Entschuldigung in seiner Rede sowie dem Besuch des Gedenkaltars mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer grundlegenden Verbesserung der Truppen aufmerksam machen wollen.