Zahl der Corona-Neuinfektionen unter 500 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist in den 400er-Bereich gesunken.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 485 Neuansteckungen bestätigt, davon 454 lokale und 31 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 144.637 Corona-Infizierte im Land erfasst.Die lokalen Fälle konzentrierten sich immer noch auf die Hauptstadtregion. Seoul meldete 149 Fälle, die Provinz Gyeonggi 146. In Süd-Gyeongsang wurden 27 Fälle bekannt, in Daegu 26.Bei den eingeschleppten Fällen handelte es sich um elf Südkoreaner und 20 Ausländer.Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 1.974. Die Letalitätsrate beträgt 1,36 Prozent.Die Zahl der Menschen, die ihre Erstimpfung gegen Covid-19 erhielten, kletterte um 2.958 auf sieben Millionen 598.787. Die Zahl der Zweitgeimpften liegt unverändert bei zwei Millionen 279.682.