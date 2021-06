WM-Qualifikation: Südkorea besiegt Turkmenistan mit 5:0

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sein Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2022 gegen Turkmenistan haushoch gewonnen.In der zweiten Runde der asiatischen WM-Qualifikation am Sonntag in Goyang, nordwestlich von Seoul, besiegte die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Paulo Bento Turkmenistan mit 5:0.Hwang Ui-jo traf in der 10. Minute zur 1:0-Führung, Nam Tae-hee sorgte noch vor dem Pausenpfiff für das 2:0. In der zweiten Hälfte trafen Kim Young-gwon und Kwon Chang-hoon jeweils einmal, Hwang sorgte in der 72. Minute für den Endstand.Nach dem Sieg hat Südkorea nun zehn Punkte. Aufgrund der besseren Tordifferenz führt Südkorea vor dem punktgleichen Libanon die Tabelle der Gruppe H an.