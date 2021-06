Moderna weist auf Möglichkeit der Produktion von Impfstoff-Stammlösung in Südkorea hin

Photo : YONHAP News

Eine Managerin des US-Pharmaunternehmens Moderna hat die Möglichkeit erwähnt, eine Stammlösung seines mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 in Südkorea zu produzieren.Corinne Le Goff, Chief Commercial Officer (CCO) von Moderna, wies kürzlich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap auf diese Möglichkeit hin.Sie gab zu, dass ihr Unternehmen überprüfe, die Stammlösung des mRNA-Impfstoffs in Südkorea herzustellen. Das bedeute, dass es mit Südkorea nicht nur bei der Produktion, sondern auch in der Forschung kooperieren wolle.Le Goff sagte, dass man sich alle Möglichkeiten offen halten würde, einschließlich Investitionen in Produktionsanlagen. Es sei möglich, dass Moderna direkt in Anlagen wie einen Fabrikbau investieren werde, um in Südkorea pharmazeutische Rohstoffe für den mRNA-Impfstoff zu produzieren.Sollte es tatsächlich zu Investitionen kommen, müsse die Firma auch überprüfen, ob eine Partnerschaft erforderlich sei und ob sie mit der südkoreanischen Regierung kooperieren werde, hieß es weiter.