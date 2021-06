Gesetzentwürfe für Erweiterung von Ersatzfeiertagen werden im Parlament diskutiert

Photo : YONHAP News

Im Parlament werden derzeit Diskussionen über die Erweiterung der Regelung für Ersatzfeiertage auf weitere gesetzliche Feiertage geführt.Dieses Jahr fallen alle noch anstehenden gesetzlichen Feiertage außer dem Erntedankfest Chuseok auf einen Samstag oder Sonntag.Mehrere Gesetzentwürfe wurden der Nationalversammlung eingereicht, um in einem solchen Fall den folgenden Montag zu einem Ersatzruhetag zu bestimmen.Derzeit gilt die entsprechende Regelung lediglich für das Mond-Neujahr, den Erntedankfesttag Chuseok und den Kindertag.Sollten Aktivitäten außerhalb des Hauses dank der vorankommenden Impfungen gegen Covid-19 zunehmen und zugleich mehr Ersatzfeiertage gewährt werden, könnte dies in den von der Pandemie schwer betroffenen Branchen wie Gastronomie und Hotellerie zur Konsumbelebung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen.Mehrere Abgeordnete aus dem Regierungs- und Oppositionslager reichten entsprechende Vorlagen ein. Da beide Lager im Prinzip derselben Auffassung sind, könnten entsprechende Gesetze bereits im Juni im Parlament verabschiedet werden und die neue Regelung schon ab dem Unabhängigkeitstag am 15. August gelten.