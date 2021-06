74 Prozent der erwerbstätigen Senioren arbeiten für Finanzierung des Lebensunterhalts

Photo : YONHAP News

Jeder dritte Senior in Südkorea ist erwerbstätig, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren.Das ergab eine Umfrage zur Lage der älteren Menschen, die die Regierung alle drei Jahre durchführt.Laut dem am Montag veröffentlichten Ergebnis war die Erwerbsbeteiligung bei den Menschen im Alter von 65 bis 69 Jahren besonders hoch. Die Quote stieg von 39,9 Prozent im Jahr 2008, dem Zeitpunkt der ersten Umfrage, auf 55,1 Prozent im vergangenen Jahr.Nach Beschäftigungsarten betrachtet, machte einfache Arbeit einen Anteil von 48,7 Prozent aus, gefolgt von der Landwirtschaft und Fischerei mit 13,5 Prozent. In der Dienstleistungsbranche waren 12,2 Prozent beschäftigt.Ihr Einkommen nahm stets zu, und zwar von sieben Millionen Won (knapp 6.300 Dollar) im Jahr 2008 auf 15,58 Millionen Won (14.000 Dollar) im vergangenen Jahr. Als Grund für den Zuwachs werden ein gestiegenes Arbeitseinkommen und Zahlungen aus privaten Rentenversicherungen genannt.Als Grund, warum sie arbeiten, nannte der größte Anteil der Senioren von 73,9 Prozent, dass sie sich ihren Lebensunterhalt finanzieren müssten.Der Anteil der Senioren, die mit ihren Kindern zusammenleben wollen, fiel von 32,5 Prozent 2008 auf 12,8 Prozent im letzten Jahr.49,3 Prozent gaben an, dass sie sich bei guter Gesundheit befänden. Lediglich 13,5 Prozent hätten Symptome einer Depression.Für die Untersuchung befragte das Koreanische Institut für Gesundheit und Soziales über einen Zeitraum von neun Monaten seit März letzten Jahres 10.097 über 65-Jährige. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus einem Prozentpunkt.