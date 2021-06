KDI sieht weiter langsame Erholung der Volkswirtschaft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft erholt sich nach Einschätzung einer staatlichen Denkfabrik in einem moderaten Tempo.Die Volkswirtschaft befinde sich auf einem langsamen Erholungskurs, da die Exporte robust blieben und der Konsumrückgang nachgelassen habe, schrieb das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) in seinem am Montag veröffentlichen monatlichen Trendbericht.Zugleich hieß es, dass ein steiler Preisanstieg bei Rohstoffen, darunter Öl, als Druck für einen Inflationsanstieg wirke.Das KDI hatte in der April-Ausgabe von einer Verlangsamung der Konjunkturabschwächung gesprochen und dann im Mai von einer langsamen Erholung. An dieser Einschätzung wurde auch im Juni festgehalten.Hinsichtlich des Exportgeschäfts wurde von einem soliden Verbesserungstrend ausgegangen. Bei den Anlageinvestitionen, insbesondere denen für Maschinen, setze sich ein guter Trend fort.Laut Daten des Statistikamtes legten die Anlageinvestitionen im April um 16,8 Prozent zu, nach einem Zuwachs von 9,5 Prozent im Vormonat. Bei den Maschinen wurde ein starker Zuwachs von 23,9 Prozent verzeichnet.