Online-Veranstaltung für Förderung von Literaturaustausch ab morgen

Experten für die Herausgabe von literarischen Werken aus Südkorea und anderen Ländern kommen virtuell zusammen.Ziel ist es, den infolge der lang anhaltenden Corona-Pandemie geschrumpften Austausch zu beleben und Informationen über die Entwicklungen am Literaturmarkt weltweit auszutauschen.Das Koreanische Institut für Literaturübersetzung (LTI Korea) und das Kulturministerium halten vom 8. bis 30. Juni gemeinsam eine Online-Austauschveranstaltung ab.Sie hatten 2018 und 2019 die Veranstaltung „Showcase der koreanischen Literatur“ ausgetragen und ausländische Verleger für Gespräche mit koreanischen Kollegen nach Südkorea eingeladen. Seit letztem Jahr wurde die Veranstaltung angesichts der Corona-Pandemie durch Online-Einzelgespräche ersetzt.Dieses Jahr ist bemerkenswert, dass Verlage teilnehmen, die für einen Boom der koreanischen Literatur im englischsprachigen Raum und Japan sorgten.Der Chef des LTI Korea, Kwak Hyo-hwan, äußerte die Erwartung, dass anlässlich der Veranstaltung rege Diskussionen zwischen Literaturverlagen in Südkorea und im Ausland geführt würden, so dass mehr koreanische Literaturwerke im Ausland veröffentlicht werden könnten.