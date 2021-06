Seuchenkontrollbehörde rechnet mit Corona-Impfung von 14 Millionen Menschen im ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Die Seuchenkontrollbehörde KDCA rechnet mit der Corona-Impfung von 14 Millionen Menschen im ersten Halbjahr.Damit würde das Regierungsziel von 13 Millionen Menschen, die wenigstens ihre erste Impfung bekamen, übertroffen.Ihre Prognose stellte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag auf einer Sondersitzung unter Leitung von Präsident Moon Jae-in vor.Berichtet wurde, dass bis Montag 7,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre erste Dosis verabreicht bekamen. Etwa 5,2 Millionen hätten einen Termin für die Impfung mit dem Mittel von AstraZeneca im Zeitraum bis zum 19. Juni.Hinzu kämen eine Million Menschen, die das Präparat von Pfizer gespritzt bekämen. Daher könne die Zielmarke von 13 Millionen Geimpften noch vor dem Ende des Halbjahres erreicht werden.Bis Ende Juni könnten es 14 Millionen sein, wenn auch die Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson hinzugerechnet würden.Im kommenden Monat soll mit den Impfungen der Menschen in ihren Fünfzigern begonnen werden. Auch Erziehungspersonal in den Kindergärten und Kindertagesstätten und Lehrpersonal kommt ab Juli an die Reihe.