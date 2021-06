Parlament setzt Diskussionen über Gesetz für Ausgleich von Corona-bedingten Verlusten fort

Photo : YONHAP News

Im Parlament wird ein Gesetzentwurf für den Ausgleich von Schäden von Kleinunternehmern infolge der Covid-19-Beschränkungen diskutiert.Das Unterkomitee für die Überprüfung von Gesetzentwürfen des Ausschusses für Handel, Industrie, Energie, KMU und Start-ups wird sich am Dienstagnachmittag mit einem von Regierung und Regierungspartei diskutierten Entwurf und einer Vorlage des Oppositionslagers befassen.Die Minjoo-Partei Koreas und die Regierung beschlossen, in dem Gesetz keinen rückwirkenden Ausgleich von Schäden aufgrund von Geschäftsbeschränkungen vorzusehen. Stattdessen würden Verluste in ähnlicher Weise wie mit den Corona-Geldern ausgeglichen, auch die Reisebranche und Organisationen für Kulturaufführungen würden zum Nutznießerkreis zählen.Dagegen fordern die Partei Macht des Volks und die Gerechtigkeitspartei, dass das Gesetz rückwirkend gelten sollte.Daher wird erwartet, dass bei Diskussionen Differenzen zwischen Regierungs- und Oppositionslager zutage treten werden.