IAEA sieht Anzeichen für Aktivitäten für mögliche Plutoniumgewinnung in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Anzeichen für mögliche Wiederaufbereitungsarbeiten für die Produktion von atomwaffenfähigem Plutonium in Nordkorea gesehen.Die entsprechende Äußerung habe IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag (Ortszeit) in einer Sitzung des 35-köpfigen Gouverneursrats gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Aus einer Kraftanlage, die ein Aufbereitungslabor in Nordkorea versorge, sei weiterhin Dampf ausgetreten, sagte er.Grossi fügte jedoch hinzu, es sei nicht möglich, zu bestätigen, ob die Wiederaufbereitung stattfinde.Nach weiteren Angaben gab es in den letzten drei Monaten kein Anzeichen dafür, dass sich der Fünf-MW-Reaktor im Atomkomplex in Yongbyon in Betrieb befindet. Die IAEA hatte zuvor gesagt, dass dieser Reaktor seit Dezember 2018 geschlossen sein könnte.Grossi sagte außerdem, dass es in einer Anlage in Kangson in der Nähe von Pjöngjang, die als potenzielle Stätte für die Urananreicherung betrachtet wird, immer wieder Anzeichen für Aktivitäten gebe. Er hatte im vergangenen September auf die Möglichkeit der Urananreicherung in Kangson hingewiesen.