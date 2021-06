BTS verteidigen mit „Butter“ Spitzenplatz der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Die neue Single „Butter“ von BTS bleibt die zweite Woche in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts Hot 100.„Billboard“ teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass der zweite englischsprachige Song der K-Pop-Band auch diese Woche an der Spitze der Hitparade liege.„Butter“ war in der vergangenen Woche, der ersten Woche nach der Veröffentlichung, auf dem Spitzenplatz in die Hot 100 Charts eingestiegen.Damit gelang es der siebenköpfigen Gruppe zum zweiten Mal nach „Dynamite“ im vergangenen Jahr, zwei Wochen in Folge die Billboard Hot 100 anzuführen.„Butter“ ist das 23. Lied in der Billboard-Geschichte, das in der ersten und zweiten Woche nach der Veröffentlichung in Folge auf Platz eins rangierte.