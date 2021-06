Fußball-WM-Held Yoo Sang-chul erliegt Krebsleiden

Photo : YONHAP News

Yoo Sang-chul, Mitglied der Fußballnationalmannschaft, die bei der WM 2002 in Korea und Japan sensationell ins Halbfinale vorgestoßen war, ist tot.Er erlag am Montagabend im Asan Medical Center in Seoul im Alter von 49 Jahren einem Krebsleiden.Yoo hatte zuletzt den Erstligaklub Incheon United trainiert.Bei ihm war im Oktober 2019 Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden. Dennoch saß er damals noch bis zum Saisonende auf der Trainerbank, um den Klub vor dem Abstieg in die zweite Liga zu retten. Im Januar 2020 war er dann als Trainer zurückgetreten.Noch letztes Jahr hatte er mehrere öffentliche Auftritte und schien bei vergleichsweiser guter Gesundheit zu sein. Zwischenzeitlich hatte er sogar mit einer Rückkehr auf die Trainerbank geliebäugelt, der Verein hatte dies wegen seiner Erkrankung jedoch abgelehnt.Yoo hatte als Profi 12 Jahre lang für Vereine in Südkorea und Japan gespielt. Er beendete seine aktive Karriere im Jahr 2006. Danach heuerte er als Trainer bei drei K League-Vereinen und einer Universitätsmannschaft an.Für die Nationalmannschaft bestritt er 124 Spiele und erzielte 18 Tore. Yoo ist einer von 13 Südkoreanern im FIFA Century Club.