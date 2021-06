Weißes Haus: Kein Plan für trilateralen Gipfel mit Korea und Japan, jedoch alles möglich

Photo : KBS News

Dem Weißen Haus zufolge ist derzeit kein trilateraler Gipfel zwischen den USA, Südkorea und Japan am Rande des anstehenden G7-Gipfels geplant, eine solche Möglichkeit bestehe aber.Die entsprechende Äußerung machte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Montag (Ortszeit) vor der Presse.Die USA hätten derzeit keinen Plan für einen Dreiergipfel. Jedoch sei auf engem Raum, wenn zehn oder zwölf Staats- und Regierungschefs persönlich in Cornwall zusammenkommen würden, praktisch alles möglich, hieß es.Sollte ein Gipfel zwischen den drei Staaten zustande kommen, wäre dies der erste seit September 2017.Der dreitägige G7-Gipfel wird am Freitag eröffnet. Dazu wurden neben den Mitgliedstaaten, die USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan, auch Südkorea, Indien, Australien und Südafrika eingeladen.Die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ berichtete jüngst unter Berufung auf einen japanischen Regierungsbeamten, dass ein von den USA geleiteter trilateraler Gipfel zwischen den USA, Südkorea und Japan am Rande des G7-Gipfels koordiniert werde.Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete unterdessen, dass ein Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan vor allem aufgrund von Differenzen über die Vergangenheit kaum zustande kommen könnte.