US-Außenminister verspricht Einsatz für Zusammenführung von Korea-Amerikanern und Angehörigen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat versprochen, Bemühungen um die Verwirklichung eines Wiedersehens zwischen Korea-Amerikanern und ihren Angehörigen in Nordkorea zu unternehmen.Die entsprechende Äußerung machte Blinken am Montag (Ortszeit) vor einem Unterausschuss im Repräsentantenhaus.Die Angelegenheit sei sehr herausfordernd. Die USA wüssten nicht, welche Art von Zusage sie aus Nordkorea erhalten würden, hieß es jedoch zugleich.Ein Gesetzentwurf für die Zusammenführung getrennter Familien in den USA und Nordkorea war 2019 im US-Kongress eingereicht worden. Die Vorlage wurde letztes Jahr im Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit verabschiedet, jedoch mit dem Ablauf der Legislaturperiode des Kongresses automatisch aufgehoben, ohne dass sie im Senat gebilligt werden konnte.Süd- und Nordkorea haben bisher über 20 Präsenztreffen zwischen getrennten Familien und sieben Videotreffen veranstaltet. Jedoch konnte noch nie ein Treffen von Korea-Amerikanern mit ihren Verwandten in Nordkorea zustande kommen.