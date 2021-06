Südkorea meldet 454 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge im 400er-Bereich gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 454 Neuansteckungen nachgewiesen worden seien, darunter 435 lokale und 19 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 145.091 Infizierte im Land erfasst.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um einen auf 1.975. Die Letalitätsrate liegt bei 1,36 Prozent.Nach Angaben der Impf-Taskforce der Regierung erhielten bis Mitternacht binnen einem Tag 855.642 Menschen ihre Erstimpfung gegen Covid-19. Das war ein neuer Rekord.Die Zahl der Erstgeimpften erreicht nun 16,5 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes, die der Zweitgeimpften 4,5 Prozent.