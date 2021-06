Medien: Seit März 2020 kein nordkoreanischer Flüchtling in die USA eingereist

Photo : YONHAP News

Seit März letzten Jahres ist keine aus Nordkorea geflüchtete Person mehr als Flüchtling in die USA eingereist.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia am Dienstag. Dabei wurden Daten des US-Außenministeriums zur Einreise von Flüchtlingen zitiert.Die US-Regierung hatte im März letzten Jahres angesichts der Corona-Pandemie die Aufnahme von Flüchtlingen eingestellt und Ende Juli wieder aufgenommen.Als Grund für die Null-Einreise nordkoreanischer Flüchtlinge wird genannt, dass wegen der Ausbreitung von Covid-19 nordkoreanische Einwohner kaum nach China reisen könnten. Es sei auch schwierig, innerhalb Chinas zu reisen.Im Jahr 2008 waren 38 aus Nordkorea geflüchtete Personen in die USA gekommen, damit wurde der bislang höchste Stand verzeichnet. Seitdem ging die Zahl jedoch stets zurück.Im Jahr 2017 wurde ein nordkoreanischer Flüchtling in den USA aufgenommen, im Jahr 2018 sechs Nordkoreaner. Im Jahr 2019 wurde kein Flüchtling aus dem kommunistischen Land aufgenommen, im Januar und Februar letzten Jahres wurde jeweils eine Person aus Nordkorea als Flüchtling anerkannt.