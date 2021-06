Südkoreas Leistungsbilanz blieb zwölften Monat in Folge im Plus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im April dank des Exportzuwachses den zwölften Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Nach Angaben der Zentralbank am Dienstag wurde im April nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss in Höhe von 1,91 Milliarden Dollar verzeichnet. Das sind 5,21 Milliarden Dollar mehr verglichen mit dem Defizit im April letzten Jahres.Es ist das erste Mal seit 2018, dass in einem April ein Plus in der Leistungsbilanz verbucht wurde.In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 4,56 Milliarden Dollar verbucht, 3,86 Milliarden Dollar mehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Ausfuhren legten um 46,9 Prozent im Vorjahresvergleich zu, die Einfuhren nahmen um 36,7 Prozent zu.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Plus von zehn Millionen Dollar erzielt. Der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), ein Frachtindex für Containerschiffe, verbesserte sich um 232,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Im Primary Income Account, der Differenz zwischen den Einkünften von Südkoreanern im Ausland und den von Ausländern in Südkorea, wurde ein Defizit in Höhe von 1,95 Milliarden Dollar verbucht.Die Direktinvestitionen von Südkoreanern im Ausland nahmen um 4,33 Milliarden Dollar zu, während die von Ausländern in Südkorea um 2,6 Milliarden Dollar wuchsen.Bei den Investitionen in Wertpapiere wuchsen die Investitionen von Inländern im Ausland um 4,84 Milliarden Dollar, die von Ausländern in Südkorea um 6,13 Milliarden Dollar.