Staatsanwaltschaft lehnt Reformpläne des Justizministeriums ab

Photo : YONHAP News

Die oberste Staatsanwaltschaft hat die Reformpläne des Justizministeriums abgelehnt.Das Ministerium will im Zuge der Reformen die Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwälte beschneiden.Am Dienstag hieß es, dass in einer Sitzung unter Leitung des Chefstaatsanwalts Kim Oh-soo am Vortag beschlossen worden sei, sich den Plänen entgegenzustellen.Dass Ermittlungstätigkeiten der Staatsanwälte eingeschränkt und vor der Aufnahme von Ermittlungen eine Genehmigung eingeholt werden müsse, könne nicht akzeptiert werden, hieß es aus der obersten Staatsanwaltschaft.Sollten die Pläne verwirklicht werden, drohe ein "Vakuum", wenn in Fällen, die das Leben der Menschen direkt beträfen, nicht schnell ermittelt werden könne. Die geplante Regelung müsse zumindest zum Teil gelockert werden.Wenn Bezirksstaatsanwaltschaften auf Genehmigungen des Justizministers angewiesen seien, würde außerdem die politische Neutralität und Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft untergraben.Änderungen bei der Staatsanwaltschaft sollten im Einklang mit übergeordneten Gesetzen, einschließlich des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft, erfolgen und nicht die Kapazitäten der Regierung zur Verbrechensverfolgung schwächen, hieß es in einer Erklärung.Der Plan des Ministeriums ist Bestandteil der Reformbemühungen der amtierenden Moon Jae-in-Regierung. Sie will die Macht der Staatsanwaltschaft einschränken und Befugnisse auf die Polizei und die neu geschaffene Stelle zur Verfolgung von Korruption bei Beamten übertragen.Es ist das erste Mal, dass die oberste Staatsanwaltschaft offiziell Einwand gegen ihre geplante Umstrukturierung erhoben hat.Damit könnte sich der Konflikt zwischen dem Justizministerium und der Staatsanwaltschaft wieder zuspitzen. Wegen des Reformstreits waren bereits die frühere Justizministerin Choo Mi-ae und der frühere Chefankläger Yoon Seok-yeol zurückgetreten.