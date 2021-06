Präsident Moon sieht Teilnahme an G7-Gipfel als Gelegenheit für Stärkung des diplomatischen Gewichts

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in sieht seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben auch als Gelegenheit, das diplomatische Gewicht des Landes zu verstärken.Das sagte Moon bei einer Kabinettssitzung am Dienstag. Die Einladung im zweiten Jahr in Folge bedeute, dass sich Südkoreas internationaler Status dem der G7-Länder annähere.Südkorea wurde zum letztjährigen und zum diesjährigen G7-Gipfel eingeladen. Der G7-Gipfel im vergangenen Jahr unter Vorsitz der USA musste jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.Moon wird auf Einladung Großbritanniens, das dieses Jahr den G7-Vorsitz innehat, am Gipfeltreffen von Freitag bis Sonntag in Cornwall teilnehmen.Moon betonte, er wolle anlässlich des G7-Gipfels Südkoreas Rolle bei der Lösung anstehender globaler Probleme ausbauen und den diplomatischen Horizont erweitern.Neben Südkorea wurden auch Indien, Australien und Südafrika eingeladen. Aufmerksamkeit ist auch darauf gerichtet, ob am Rande der Zusammenkunft ein trilateraler Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan oder ein bilaterales Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan stattfinden werden.