Fußballwelt trauert um WM-Helden Yoo Sang-chul

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballwelt trauert um Yoo Sang-chul, Mitglied der WM-Mannschaft von 2002.Yoo erlag am Montag im Asan Medical Center in Seoul im Alter von 49 Jahren einem Krebsleiden. Zahlreiche Menschen nahmen am dort eingerichteten Gedenkaltar Abschied von dem Fußballspieler und -trainer.Hwang Sun-hong, Choi Yong-soo und Kim Byung-ji, die gemeinsam mit Yoo zum Vorstoß Südkoreas ins Halbfinale bei der WM 2002 beigetragen hatten, suchten am Vorabend den Traueraltar auf. Hwang bedauerte, dass Yoo unter großem Stress gestanden habe und so früh verstorben sei.Der Fußballklub Incheon United, den Yoo zuletzt trainiert hatte, will am Dienstagnachmittag in seinem Stadion in Incheon einen Traueraltar einrichten.Der Koreanische Fußballverein (KFA) will beim Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2022 zwischen Südkorea und Sri Lanka am Mittwoch in Goyang eine Schweigeminute für Yoo einlegen. Hierfür diskutiert der KFA derzeit mit der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC).