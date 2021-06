US-Amerikaner nach Angriff auf koreanischstämmige Frauen wegen Hassverbrechen angeklagt

Photo : YONHAP News

Ein US-Amerikaner ist nach einer Randale in Läden von Asiatischstämmigen und einem Angriff auf koreanischstämmige Frauen wegen Hasskriminalität angeklagt worden.Laut der Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit) wirft die Staatsanwaltschaft von Baltimore im Bundesstaat Maryland dem 50-jährigen Afroamerikaner Darryl Doles auch Hassverbrechen und versuchten Mord vor. Doles war bereits wegen Raubes und Gewaltdelikten angeklagt worden.Doles muss sich wegen insgesamt 22 Vorwürfen vor Gericht verantworten. Sollte er wegen allen Vorwürfen schuldig gesprochen werden, kann er zu lebenslanger Haft verurteilt werden.Doles wurde wegen des Vorwurfs festgenommen, am 2. Mai in einem Spirituosengeschäft in Baltimore zwei koreanischstämmige Schwestern, die Ladenbesitzerinnen, angegriffen zu haben.