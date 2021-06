Südkorea stellt Oliv-Bastardschildkröte, Schwertwal, Kleinen Schwertwal unter Schutz

Photo : YONHAP News

Drei vom Aussterben bedrohte Tierarten werden zu den unter Schutz stehenden Meerestieren bestimmt.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte den Beschluss mit, die Oliv-Bastardschildkröte, den Schwertwal und den Kleinen Schwertwal unter Schutz zu stellen. Die neue Regelung trete am Mittwoch in Kraft.In Südkorea stehen derzeit insgesamt 83 Arten von Meerestieren unter Schutz, darunter 18 Säugetierarten und 34 wirbellose Tiere.Im Falle von Arten auf der Schutzliste ist das Fangen und Einsammeln verboten, außer in Fällen, in denen zu Forschungszwecken oder für Schutz, Fortpflanzung und Wiederherstellung eine Genehmigung des Fischereiministers eingeholt wird. Bei einem Verstoß droht eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder ein Bußgeld von bis zu 30 Millionen Won (26.900 Dollar).