Regierungspartei drängt 12 Abgeordnete wegen möglicher Verwicklung in Immobilienskandal zum Parteiaustritt

Photo : KBS News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat 12 Abgeordnete aufgefordert, freiwillig aus der Partei auszutreten.Grund ist deren mutmaßliche Verwicklung in unerlaubte Immobiliengeschäfte.Gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe durch die Kommission für Anti-Korruption und Bürgerrechte am Dienstag, teilte Parteisprecher Koh Yong-jin die Entscheidung mit.Unter den Beschuldigten ist auch die frühere Aktivistin Yoon Mee-hyang, der letztes Jahr vorgeworfen war, die sogenannten Trostfrauen und deren Not ausgenutzt zu haben. Auch der frühere Studentenaktivist und viermal ins Parlament gewählte Woo Sang-ho soll die Partei verlassen.Die Kommission hatte die Vermögenstransaktionen der 174 Regierungsabgeordneten und ihrer Familien in den vergangenen sieben Jahren unter die Lupe genommen.Dabei seien 16 Unregelmäßigkeiten aufgefallen, die mit 12 Minjoo-Abgeordneten in Verbindung stehen. In einigen Fällen hatten Verwandte der Volksvertreter illegale Geschäfte gemacht.In sechs Fällen liegt offenbar ein Verstoß gegen das Gesetz über landwirtschaftliche Nutzflächen vor. In drei Fällen wurde gegen ein dienstliches Geheimhaltungsverbot verstoßen. Hinzu kam ein Verstoß gegen Bauauflagen.Gegen wen sich welche Vorwürfe konkret richten, wird in dem Bericht nicht genannt.Die Partei hatte die Untersuchungen nach dem im März aufgekommenen LH-Skandal selbst eingeleitet. LH ist die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft. Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Unternehmens sollen ihr Wissen über geplante Sanierungs- und Neubauprojekte zu Geld gemacht und früh entsprechende Grundstücke gekauft haben.