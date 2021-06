NHK: Japan verhängt 30,8-prozentigen Antidumpingzoll auf Kaliumcarbonat aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Japan will laut einem Medienbericht einen 30,8-prozentigen Antidumpingzoll auf Kaliumcarbonat aus Südkorea verhängen.Wie die Nachrichtenagentur Kyodo News und der Sender NHK am Dienstag meldeten, solle der Zoll für fünf Jahre gelten und diene dem Schutz der japanischen Industrie.Das Kabinett werde die Entscheidung bald offiziell treffen.Japans Finanzministerium hatte im Juni letzten Jahres Untersuchungen zu Kaliumcarbonat aus Südkorea eingleitet.Dieses wird gewöhnlich als weißes Pulver geliefert und vorwiegend in der Glasherstellung gebraucht, zum Beispiel auch für Flüssigkristallanzeigen. Auch als Lebensmittelzusatzstoff wird es verwendet.Südkorea ist der weltgrößte Exporteur von Kaliumcarbonat, das auch als Pottasche bekannt ist.