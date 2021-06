Südkoreas Bruttonationaleinkommen pro Kopf sinkt 2020 auf 31.881 Dollar

Photo : YONHAP News

Das Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf in Südkorea ist letztes Jahr infolge der Corona-Pandemie und der Abwertung des Won gegenüber dem US-Dollar das zweite Jahr in Folge geschrumpft.Nach Angaben der Zentralbank des Landes belief sich das BNE pro Kopf im Jahr 2020 nach vorläufigen Schätzungen auf 31.881 Dollar.Südkorea übertraf 2017 mit 31.734 Dollar zum ersten Mal die Marke von 30.000 Dollar beim Pro-Kopf-Einkommen. Bis letztes Jahr konnte diese Schwelle das vierte Jahr in Folge überschritten werden.Das verfügbare persönliche Bruttoeinkommen (PGDI), das die reale Kaufkraft der Bürger anzeigt, legte um 1,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 17.756 Dollar zu.Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging 2020 nach vorläufigen Schätzungen um 0,9 Prozent zurück. Das Ergebnis liegt zwar 0,1 Prozentpunkte über der Schätzung vom März. Jedoch wurde der erste Rückgang seit 1998 verbucht.Der Zuwachs des BIP im Jahr 2019 beträgt nun offiziell 2,2 Prozent. Der Wert wurde somit um 0,2 Prozentpunkte verglichen mit der Schätzung nach oben korrigiert.Das nominale Bruttoinlandsprodukt betrug letztes Jahr 1.933,2 Billionen Won und nahm damit um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Das entspricht dem geringsten Zuwachs seit 1998.