Vizeaußenminister Choi besucht Washington

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-kun ist nach Washington gereist, um Folgemaßnahmen zum letzten Südkorea-USA-Gipfel im Mai zu erörtern.Choi kam am Dienstag (Ortszeit) am Flughafen Washington Dulles an. Er sagte Reportern gegenüber, sein Besuch diene dazu, verschiedene Angelegenheiten in der gemeinsamen Erklärung beim Gipfel am 21. Mai zu überprüfen und sich zum ersten Mal offiziell mit der US-Vizeaußenministerin zu treffen.Choi sagte auch, es sei möglich, dass am Rande des G7-Gipfels von Freitag bis Sonntag in Großbritannien ein trilaterales Treffen zwischen Südkorea, den USA und Japan spontan zustande komme.Wie verlautete, werde Choi am Mittwoch (Ortszeit) mit seiner Amtskollegin Wendy Sherman zusammenkommen und über regionale Angelegenheiten einschließlich der Frage der koreanischen Halbinsel diskutieren.