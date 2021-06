Bloomberg: Irak erötert mit Südkorea Bau von Atomreaktor

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht will Irak vom Ausland Atomreaktoren bauen lassen.Auch mit Südkorea und Russland werde über den Reaktorbau gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.Der Vorsitzende der irakischen Atomaufsichtsbehörde, Kamal Hussain Latif, habe Bloomberg am Dienstag in einem Interview gesagt, dass mit Beamten beider Länder über eine Zusammenarbeit gesprochen worden sei.Südkoreanische Beamte hätten ihre Zusage gegeben, dass sie beim Bau von Atomreaktoren helfen wollten. Sie hätten einen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagen, wo der südkoreanische Stromversorger Korea Electric Power Corporation Reaktoren betreibe.Latif sagte Bloomberg, dass bis spätestens 2030 acht Reaktoren mit insgesamt elf Gigawatt Leistung gebaut werden sollen. Die Baukosten würden auf 40 Milliarden Dollar geschätzt.Zwar ist Irak das zweitwichtigste Förderland der Organisation erdölexportierender Länder, leidet seit der US-amerikanischen Invasion von 2003 jedoch unter einer Stromknappheit.