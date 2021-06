USA lockern Reisewarnung für Südkorea auf niedrigste Stufe

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Reisewarnung für Südkorea auf die niedrigste Stufe gelockert.Das US-Außenministerium aktualisierte am Dienstag (Ortszeit) seine Reisewarnungen und veröffentlichte die neuen Empfehlungen im Internetauftritt.Der Reisehinweis für Südkorea wurde von Stufe zwei „Erhöhte Vorsicht üben“, der zweitniedrigsten Stufe des vierstufigen Reisewarnsystems, auf Stufe eins „normale Vorsichtsmaßnahmen treffen“, gelockert.Es ist das erste Mal, dass die USA die niedrigste Reisewarnung für Südkorea herausgaben, seit sie den Status am 24. November letzten Jahres auf Stufe zwei angehoben hatten.Das Ministerium wies auf ein „niedriges Niveau von Covid-19“ in Südkorea hin, basierend auf der Einschätzung der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC).Südkorea meldete in den letzten sieben Tagen bis Dienstag im Schnitt 613 Covid-19-Fälle am Tag, wobei die Impfungen mittlerweile zügiger vorankommen. Die Regierung will bis Ende Juni ein Viertel der Bevölkerung mindestens einmal geimpft haben.Unterdessen senkten die USA auch die Reisewarnung für Japan von Stufe vier auf Stufe drei. In Tokio sollen im Juli die Olympischen Spiele stattfinden.