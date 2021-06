Slowenien wird Botschaft in Südkorea errichten

Photo : YONHAP News

Slowenien will eine Botschaft in Südkorea errichten.Der slowenische Außenminister Anze Logar bat beim Treffen mit Außenminister Chung Eui-yong am Dienstag in Seoul um die Kooperation hierfür.Die südkoreanische Regierung billigte die Errichtung einer slowenischen Botschaft. Beide Länder streben an, dass die Botschaft noch dieses Jahr eröffnet wird.Slowenien unterhält derzeit diplomatische Vertretungen in drei asiatischen Ländern, China, Japan und Indien. Südkorea verfügt in Slowenien nicht über eine eigene Botschaft.Beide Länder feiern nächstes Jahr das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.