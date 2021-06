Südkorea will Impfsticker an ältere Geimpfte verteilen

Photo : YONHAP News

Die Seuchenkontrollbehörde will gegen Covid-19 geimpften Menschen Aufkleber für den Nachweis der Impfung aushändigen.Die Impf-Taskforce gab am Dienstag bekannt, dass ab Ende Juni spezielle Aufkleber für Geimpfte über 65 Jahren ausgegeben würden. Denn sie hätten Schwierigkeiten mit der Nutzung eines mobilen, elektronischen Impfnachweises.Wer geimpft ist, kann derzeit bei der zuständigen Impfstelle oder online einen Papiernachweis beantragen. Dies ist auch über eine Applikation möglich.Die Behörde warnte zugleich, dass im Falle einer Fälschung oder Veränderung des Aufklebers eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren drohe.Die Regierung will auch ein Abzeichen für Geimpfte verteilen, um diese zu ermutigen und zuvorkommend zu behandeln. Das Abzeichen kann jedoch nicht als offizieller Nachweis einer Impfung eingesetzt werden.