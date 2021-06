Corona-Impfung mit Janssen-Vakzin startet in Südkorea morgen

Photo : YONHAP News

Die Corona-Impfung mit dem von den USA gespendeten Janssen-Vakzin beginnt in Südkorea morgen.Laut der Impf-Taskforce profitierten davon 894.000 Personen, darunter Reservisten und für Verteidigung sowie Diplomatie Zuständige im Alter zwischen 30 und 60.Nach dem US-amerikanisch-südkoreanischen Gipfeltreffen Ende Mai spendeten die USA letzte Woche etwas mehr als eine Million Janssen-Impfdosen für das südkoreanische Militär.Nach den Präparaten von AstraZeneca, Pfizer und Moderna ist es der vierte Corona-Impfstoff, der in Südkorea verabreicht wird.Die Impftermine waren am 1. Juni innerhalb von 18 Stunden vergeben. Das Janssen-Vakzin ist der bislang einzige zugelassene Einmalimpfstoff.