Südkorea will quarantänefreie Auslandsreisen für Geimpfte ermöglichen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird möglicherweise im Juli sogenannte quarantänefreie Reiseblasen einführen.Dies bedeutet, dass Länder mit einer stabilen Infektionslage den Bürgern des jeweils anderen Landes eine Einreise ohne Quarantäne ermöglichen.Südkorea strebt zuerst mit Singapur, Taiwan, Thailand, Guam und Saipan eine entsprechende Vereinbarung an.Vor Antritt einer solchen Reise muss ein Nachweis über die erfolgte Impfung gegen Covid-19 erbracht werden. Zudem muss ein Corona-Test frühestens drei Tage vor der Abreise negativ ausfallen.Ministerpräsident Kim Boo-kyum sagte, wer negativ getestet werde, könne reisen, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Auslandsreisen würden ein Signal für die Rückkehr in den Alltag sein, auf die viele Bürger hofften.In der Anfangsphase würden zunächst Gruppenreisen erlaubt. Auch Ausländer, die nach Südkorea kommen, dürften das Land lediglich als Mitglied einer Reisegruppe besuchen.Die Regierung will anfangs die Zahl der Direktflüge begrenzen und unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens schrittweise erhöhen.Reisebüros müssen für die Anlockung ausländischer Touristen im Voraus eine Genehmigung der Regierung einholen. Sie müssen über die Zahl der Teilnehmer an Tourprogrammen und detaillierte Zeitpläne berichten und für die Seucheneindämmung zuständige Mitarbeiter bestimmen.