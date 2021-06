Erwerbstätigenzahl im Mai um 619.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist letzten Monat um 619.000 verglichen mit dem Vorjahr gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Mai 27,55 Millionen Menschen berufstätig.Damit ging es seit März den dritten Monat in Folge aufwärts, nachdem die Zahl infolge der Corona-Pandemie weiterhin gesunken war. Zudem wurde den zweiten Monat in Folge ein Zuwachs von über 600.000 verbucht.Als Grund werden der Exportaufschwung, die Konsumerholung und ein Basiseffekt nach dem Rückgang im vergangenen Jahr genannt.Nach Branchen betrachtet, legte die Erwerbstätigenzahl in den Bereichen Gesundheit und soziale Wohlfahrt um 240.000 zu, in der Baubranche wurde ein Zuwachs von 130.000 Stellen verzeichnet.Im Groß- und Einzelhandel schrumpfte dagegen die Zahl um über 130.000. Es ging den 24. Monat in Folge abwärts. Ein Direktor der Behörde vermutete als Grund den Wandel im Konsumverhalten, darunter die Zunahme des Online-Handels.Die Beschäftigungsquote kletterte um einen Prozentpunkt auf 61,2 Prozent.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren stieg auf 44,4 Prozent, den höchsten Mai-Stand seit 2005.Die Arbeitslosenquote fiel um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf vier Prozent.Die Regierung geht davon aus, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze verglichen mit der Zeit vor der Ausbreitung von Covid-19 zu über 80 Prozent erholt habe.