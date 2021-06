Nordkorea bleibt weiterhin ohne Reaktion auf Südkoreas tägliche Kontaktversuche

Photo : YONHAP News

Nordkorea bleibt laut dem südkoreanischen Vereinigungsministerium weiterhin ohne Reaktion auf tägliche Kontaktversuche Südkoreas über einen Verbindungskanal am Waffenstillstandsort Panmunjom.Ein Ministerialer sagte am Mittwoch gegenüber Reportern, auch der Verbindungskanal in Panmunjom sei de facto unterbrochen, nachdem Nordkorea alle innerkoreanischen Verbindungskanäle gekappt habe. Jedoch sende die südkoreanische Seite jeden Vormittag um 9 Uhr der nordkoreanischen Seite ein Signal.Nordkorea hatte am 9. Juni letzten Jahres aus Protest gegen anti-nordkoreanische Flugblattaktionen in Südkorea alle innerkoreanischen Kommunikationsleitungen einschließlich des Panmunjom-Kanals einseitig gekappt.Vor diesem Schritt waren beide Seiten um 9 Uhr zu Arbeitsbeginn und um 16 Uhr zu Arbeitsschluss regelmäßig miteinander in Kontakt getreten.