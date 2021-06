Immersive Ausstellung koreanischer Kulturcontents am UNESCO-Hauptsitz im Juli

Photo : YONHAP News

Eine immersive Ausstellung von Produkten der koreanischen Welle wie dem Film „Parasite“ und einem Konzert der Boyband BTS wird in Paris stattfinden.Die Agentur zur Förderung kreativer Inhalte (KOCCA) teilte am Mittwoch mit, dass die Ausstellung „Korea: Cubically Imagined“ vom 6. bis 16. Juli im UNESCO-Hauptquartier veranstaltet werde.Die Ausstellung wird anlässlich des von den Vereinten Nationen bestimmten Internationalen Jahres der Kreativwirtschaft für die nachhaltige Entwicklung gemeinsam vom südkoreanischen Kulturministerium und der Abteilung für Konventionen über die kulturelle Vielfalt im UNESCO-Sekretariat veranstaltet. Ziel ist es, die Vorstellungskraft der Koreaner bezüglich der Zukunft nach Covid-19 mit den Menschen in der Welt zu teilen.Dabei ist mit VR-Geräten eine Aufführung in 360 Grad zu sehen.Der Besuch der Ausstellung kann ab 10 Uhr am 16. Juni (Ortszeit) im Internetauftritt www.cubicallyimagined.kr gebucht werden. Nach dem Ende der Präsenzausstellung soll eine Online-Ausstellung folgen.