Kospi schließt erneut schwächer

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi hat erneut schwächer geschlossen.Der Index verlor am Mittwoch 0,97 Prozent auf 3.216,18 Zähler.Die Investoren warteten laut Analysten in Seoul die Bekanntgabe der Daten zu den US-Verbraucherpreisen ab, die Aufschluss über die nächsten Schritte der US-Notenbank Fed geben könnten.Die Anleger schienen auf die für morgen geplante Veröffentlichung der Verbraucherpreise im Mai sowie die Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed in der kommenden Woche zu warten, sagte auch Choi Yoo-joon von Shinhan Financial der Nachrichtenagentur Yonhap.