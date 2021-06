Präsident Moon besucht im Anschluss an G7-Gipfel Österreich und Spanien

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in wird nach der Teilnahme am G7-Gipfel vom 11. bis 13. Juni in Großbritannien Österreich und Spanien besuchen.Wie Moons Sprecherin Park Kyung-mi am Mittwoch bekannt gab, werde Moon vom 13. bis 15. Juni Österreich und anschließend bis zum 17. Juni Spanien einen Staatsbesuch abstatten.Zum G7-Gipfel hat Großbritanniens Premier Boris Johnson Südkorea, Australien, Indien und Südafrika als Gaststaaten eingeladen. Südkorea war auch letztes Jahr vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump zum G7-Gipfel eingeladen worden, der aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht zustande kam.Moon wird an drei Sitzungen im Rahmen des G7-Gipfels teilnehmen und Südkoreas Erfahrungen bei seiner New Deal-Politik teilen.In Österreich sind Gespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz geplant. Südkorea und Österreich feiern nächstes Jahr das 130. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.