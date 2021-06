Außenminister Südkoreas und Chinas führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi ein Telefongespräch geführt.Laut dem Außenministerium in Seoul diskutierten beide Minister am Mittwoch über die Beziehungen zwischen Südkorea und China und Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse wie die Frage der koreanischen Halbinsel sowie die regionale und globale Lage.Sie hätten sich auf eine Fortsetzung ihrer Kommunikation verständigt, um einen baldigen Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea zustande zu bringen, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiere, hieß es.Beide Minister vereinbarten auch, Informationen über die Zusammensetzung eines Ausschusses für die zukünftige Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und China und den Stand der Vorbereitung von Programmen für das Jahr des kulturellen Austauschs zwischen beiden Ländern in diesem und nächstem Jahr zu teilen.Vereinbart wurde zudem, auf der Grundlage ihrer Errungenschaften im Kampf gegen Covid-19 nach Wegen zur Kooperation für die Belebung des bilateralen Personenaustauschs zu suchen.Wie verlautete, hätten Chung und Wang das gemeinsame Ziel, die Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens, bekräftigt und über Maßnahmen zur bilateralen Kooperation hierfür diskutiert.Sie tauschten sich auch über verschiedene regionale und globale Angelegenheiten aus und einigten sich, beim Vorgehen in wichtigen Angelegenheiten stärker zusammenzuarbeiten.