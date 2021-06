26 neue König-Sejong-Institute in 18 Ländern bestimmt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat dieses Jahr 26 Einrichtungen in 18 Ländern zu König-Sejong-Instituten für den Koreanisch-Unterricht neu bestimmt.Das gab Kulturminister Hwang Hee am Mittwoch bei seinem Besuch der König-Sejong-Institutsstiftung bekannt.Er ermutigte per Videoschaltung die neuen Einrichtungen und sprach mit Lehrkräften und Schülern. Auch wurden bisherige Errungenschaften der Stiftung für die Verbreitung der koreanischen Sprache und künftige Pläne vorgestellt.Dieses Jahr hatten sich 85 Institutionen in 43 Ländern um die Bestimmung zu einem König-Sejong-Institut beworben. Die Auswahl erfolgte nach einem sechsmonatigen Prüfverfahren.Marokko, Tansania, Bolivien, Slowenien und Nepal verfügen mit der Auswahl über ihr erstes König-Sejong-Institut. In Vietnam und Usbekistan werden jeweils fünf weitere Institute betrieben.Die Zahl der Sejong-Institute stieg damit auf 234 in 82 Ländern. Das Kulturministerium und die Stiftung wollen bis nächstes Jahr die Zahl auf 270 erhöhen. Sie wollen auch mehr Lehrkräfte entsenden und Programme zur Ausbildung lokaler Lehrkräfte betreiben.