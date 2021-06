Österreichs Kanzler nennt Südkorea innovativen Staat

Photo : YONHAP News

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Südkorea als innovativen Staat bezeichnet.Die Kooperation zwischen beiden Ländern müsse noch verstärkt werden, sagte er in einem Exklusivinterview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Das schriftliche Interview erfolgte im Vorfeld des Besuchs von Präsident Moon Jae-in in Österreich.Moon wird als erster südkoreanischer Präsident seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Österreich im Jahr 1892 Österreich besuchen. Während seines Aufenthalts vom 13. bis 15. Juni wird er mit Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gesprächen zusammenkommen.Kurz hatte bereits in seiner Rede an die Bevölkerung im letzten August Südkorea neben der Schweiz, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten als innovatives und wirtschaftlich starkes Land bezeichnet. Er hatte angekündigt, binnen wenigen Jahren ein strategisches Partnerschaftsabkommen abschließen zu wollen.Der Kanzler sagte in dem Interview, dass er Südkorea als Partner in Wissenschaft und Technologie hoch schätze. Er wies dabei auf über 90 Abkommen zwischen beiden Ländern im Universitäts- und Forschungsbereich und die Zusammenarbeit in der Grundlagenforschung hin.Kurz betonte, dass Innovationen auch bei der Reaktion auf den Klimawandel von Bedeutung seien. Er erwähnte dabei die internationale Klimaschutzinitiative P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030). Er hatte beim virtuellen P4G-Gipfel in Seoul im Mai das Ziel präsentiert, die CO2-Neutralität bis 2040 zu verwirklichen.Kurz bedankte sich außerdem für den regelmäßigen Informationsaustausch mit Südkorea in Bezug auf die Corona-Pandemie.