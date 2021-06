Wissenschaft Südkorea will Entwicklung von Feststoff-Weltraumraketen durch private Unternehmen fördern

Südkorea will die Entwicklung von Weltraumraketen mit Feststofftriebwerken durch private Unternehmen unterstützen.



Das Ministerium für Wissenschaft und IKT beriet bei einer Sitzung der nationalen Weltraumkommission am Mittwoch über den überarbeiteten dritten Rahmenplan für die Förderung der Weltraumentwicklung und verabschiedete diesen.



Die Kommission berücksichtigte darin Pläne für die Weltraumentwicklung nach der Abschaffung der Restriktionen für Südkoreas Nutzung von Festtreibstoffen in den Raketenrichtlinien zwischen Südkorea und den USA im vergangenen Jahr und zur Verwirklichung der Ergebnisse des letzten Südkorea-USA-Gipfels im Weltraumbereich.



Wissenschaftsministerin Lim Hye-sook kündigte am Dienstag vor der Presse diesbezüglich an, dass die Regierung Unterstützung leisten werde, damit bis 2024 kleine Trägerraketen mit Feststofftriebwerken unter Federführung privater Raumfahrtunternehmen entwickelt werden können.



Die Regierung will vor allem Unterstützung anbieten, damit verschiedene private Unternehmen in den Markt für Trägerraketen einsteigen können.



Hierfür will sie im Weltraumzentrum Naro in Goheung Infrastrukturanlagen wie einen Startplatz aufbauen.



Die Ministerin wies darauf hin, dass die New-Space-Ära eröffnet werde, in der private Unternehmen bei der Weltraumentwicklung federführend seien. Sie erwartete, dass Südkorea erfolgreich darauf reagieren können werde, sollten die Regierung und private Unternehmen zusammenarbeiten.