Zahl der Corona-Erstgeimpften in Südkorea übertrifft zehn Millionen

Die Zahl der Erstgeimpften gegen Covid-19 in Südkorea hat am 105. Tag nach dem Start der Impfkampagne die Schwelle von zehn Millionen überschritten.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass mit Stand 11 Uhr bislang insgesamt zehn Millionen 60.000 Menschen ihre erste Impfung erhalten hätten.Das entspricht 19,6 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Am Donnerstag begannen die Corona-Impfungen von etwa 894.000 Personen einschließlich Reservisten und Beschäftigten auf den Gebieten Verteidigung und Diplomatie über 30 Jahren mit dem Janssen-Vakzin. Die Impfungen mit dem Einmal-Impfstoff werden bis 20. Juni in medizinischen Einrichtungen wie Praxen durchgeführt.Die Impfungen von über 60-Jährigen mit dem AstraZeneca-Mittel werden bis 19. Juni andauern.Ab dem 15. Juni werden Beschäftigte in systemrelevanten Berufen, Erziehungspersonal in Kindergärten sowie Kindertagesstätten und Lehrerinnen sowie Lehrer der ersten und zweiten Grundschulklassen unter 30 Jahren geimpft. Ihnen wird der Pfizer-Impfstoff verabreicht.Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea betrug mit Stand 0 Uhr am Donnerstag 611. Die Behörde bleibt alarmiert, weil sich neben Infektionsfällen in verschiedenen Bereichen des Alltags Corona-Mutationen weiter verbreiten.Die Regierung wird am Freitag Corona-Schutzvorschriften bekannt geben, die ab nächste Woche gelten werden. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens wird erwartet, dass an der Distanzierungsstufe zwei für die Hauptstadtregion und Stufe 1,5 für andere Regionen festgehalten werde und auch das Verbot privater Zusammenkünfte von fünf oder mehr Personen fortbestehen werde.