Internationales Rede- und Schreibwettbewerb für Koreanisch in Ägypten stattgefunden

Im Ausland werden Veranstaltungen der koreanischen Kultur und Sprache nach einer Corona-bedingten Pause wieder ausgetragen.



Das Koreanische Kulturzentrum in Ägypten teilte am Mittwoch mit, einen Rede- und Schreibwettbewerb für die koreanische Sprache für Schüler des König-Sejong-Instituts veranstaltet zu haben.



Das war die erste Präsenzveranstaltung im Zusammenhang mit der koreanischen Sprache und Kultur in Ägypten seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.



Der Wettbewerb findet jedes Jahr statt. Der Sieger bekommt die Gelegenheit, am Finale und an einem Programm in Südkorea teilzunehmen.



Infolge von Covid-19 fand die Veranstaltung letztes Jahr online statt. Dieses Jahr musste die Zahl der Teilnehmer angesichts der Corona-Schutzvorschriften auf ein Mindestmaß begrenzt werden.



Immer mehr Menschen in Ägypten interessieren sich dank der Beliebtheit der koreanischen Popmusik und Fernsehserien dafür, Koreanisch zu lernen. Es gab rund 1.300 Bewerber für die Koreanisch-Kurse im König-Sejong-Institut im ersten Semester dieses Jahres. Angesichts der steigenden Nachfrage hat das Kulturzentrum die maximale Zahl der Kursteilnehmer in dem Institut dieses Jahr mehr als verdoppelt.