Innerkoreanisches Nordkorea betont Notwendigkeit der Kooperation mit internationalen Rotkreuzorganisationen

Nordkorea hat eine Tagung seines Roten Kreuzes abgehalten und die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit mit internationalen Rotkreuzorganisationen betont.



Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag hielt das Nordkoreanische Rote Kreuz am Dienstag und Mittwoch ein virtuelles Treffen ab, um über seine Tätigkeiten in den Jahren 2017 bis 2020 zu berichten.



Dabei sei die Notwendigkeit betont worden, die enge Kooperation und Koordinierung mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sowie die Verbindung mit Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften vieler Länder zu verstärken, um die Verwirklichung strategischer Ziele zu fördern, hieß es.



Um die strategischen Ziele des Roten Kreuzes von 2021 bis 2030 reibungslos zu erreichen, müssten alle Mitarbeiter und Freiwilligen als Einheit arbeiten, wurde verlangt.



Auch wurde verlangt, sich gründlich vorzubereiten, um effektiv auf verschiedene Katastrophen zu reagieren. Im Falle einer Katastrophe müsse jeder seine jeweiligen Pflichten gemäß dem nationalen Krisenmanagementsystem erfüllen.